FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 44 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 24,00
24,00 24,00 HMSEt BüyükbaşKG 41,00 44,00
41,68 HTSYağlı PeynirKG11,76
18,0013,99HTSKaşar PeyniriKG22,22 31,00
25,99 HTSPatatesKG2,50
3,00 2,61 HTSTereyağıKG 23,00 35,00 25,17 HTS HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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