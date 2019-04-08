Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 32 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 25,0025,0025,00HMSEt BüyükbaşKG 31,0032,0031,44HTSEt KüçükbaşKG33,0033,0033,00HMSKaşar Peyniri KG 21,0031,0226,42HTSYağlı PeynirKG 14,5022,0017,29HTS TereyağKG27,8044,0035,18HTSHTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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