Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,23 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 31,00 41,58
36,23 HTSTereyağıKG 27,00 27,00 27,00 HTS PatatesKG 3,00 3,50 3,25 HTS Kaşar Peyniri KG 21,00
21,00 21,00 HTS Civil PeyniriKG 8,00 12,00
9,83 HTS Yağlı PeynirKG 14,00
14,00 14,00 HTS İnek Sütü KG 1,50 1,50 1,50 HMS HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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