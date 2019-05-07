Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 34,78 34,78
34,78 HTSEt KüçükbaşKG 26,00 26,00 26,00 HMS Kaşar PeyniriKG 31,00 31,00 31,00 HTS Yağlı PeynirKG 15,00
15,00 15,00 HTS TereyağıKG 35,00 35,00
35,00 HTS PatatesKG 2,00
3,50 2,96 HTS Kuru SoğanKG 1,50 6,00 2,61 HTS HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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