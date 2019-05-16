Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,50 - 52 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 31,50
52,00 34,14 ESKSEt KüçükbaşKG 33,00
33,00 33,00 ESKSKavurmaKG 37,73
73,00 38,40 ESKSPastırmaKG 95,00
95,00 95,00 HTSSucukKG53,00
53,00 53,00 ESKSCivil PeyniriKG 9,26 17,16 12,64 HTS İnek SütüKG 1,00 2,20
2,11 HMS HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış