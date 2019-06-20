Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 31,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 23,00 31,8030,88HMSEt KüçükbaşKG 35,00 38,50 37,90 HMS Civil PeynirKG 12,00 13,00 12,26 HTSPatatesKG1,241,70 1,43 HTSİnek SütüKG2,20 2,20 2,20HMS Kuru SoğanKG2,00 2,00 2,00 HMSHTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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