Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,97 ila 45,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 26,97 45,03 35,28 HTSKavurmaKG 70,03
75,28 72,83 HTS Kaşar PeyniriKG 24,00 31,08 30,52 HTSYağlı PeynirKG10,75 15,00 14,02 HTSPatatesKG3,02 3,02 3,02 HTS Kuru SoğanKG1,50 2,00 1,75 HMSHTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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