Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 31,00 32,00 31,77 HTS PatatesKG 3,50 3,50 3,50 HTSCivil PeyniriKG 8,00 16,02 15,14 HTS Kaşar PeyniriKG 19,00 24,07 23,88 HTS Yağlı PeynirKG 11,33 11,66 11,61 HTS Kuru SoğanKG 3,00
3,00 3,00 HTSTereyağıKG 27,00
35,19 34,93 HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
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