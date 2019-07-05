FİNANS

Erzurum Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 31,00 32,00 31,77 HTS PatatesKG 3,50 3,50 3,50 HTSCivil PeyniriKG 8,00 16,02 15,14 HTS Kaşar PeyniriKG 19,00 24,07 23,88 HTS Yağlı PeynirKG 11,33 11,66 11,61 HTS Kuru SoğanKG 3,00
3,00 3,00 HTSTereyağıKG 27,00
35,19 34,93 HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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