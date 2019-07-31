Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 24,00 24,00 24,00

HTSEt BüyükbaşKG 31,50

54,00 43,39 ESKS Et KüçükbaşKG 33,00 33,00 33,00

ESKSKavurma

KG37,73 37,73 37,73 ESKSKaşar Peyniri

KG 23,80 23,80 23,80 HTSTereyağıKG 30,00 35,00 30,09 HTS Yağlı PeynirKG14,90 14,90 14,90 HTSLor PeyniriKG 5,00 5,00 5,00 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

