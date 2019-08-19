Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,19 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 22,00

32,00 31,19 HMSEt KüçükbaşKG 38,50

38,50 38,50 HMSPatatesKG1,75

1,75 1,75 HMSTereyağıKG 36,26

37,99 37,71 HTS Civil PeyniriKG 15,00

15,00 15,00 HTSYağlı PeyniriKG13,04

13,04 13,04 HTS Lor PeyniriKG4,50

4,50 4,50 HMS İnek SütüKG 2,36

2,50 2,45 HMS HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

