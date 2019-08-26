Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 32,00

60,43 37,65 HTSEt KüçükbaşKG 38,02

38,02 38,02 HTSPatatesKG3,00

3,02 3,01 HTSTereyağıKG 35,00

35,00 35,00 HTSCivil PeyniriKG 14,00

14,00 14,00 HTSYağlı PeyniriKG14,90 14,90 14,90 HTSKaşar PeyniriKG23,80

31,00 30,90 HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

