Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 41,00

41,00 41,00 HTSEt KüçükbaşKG 33,00

33,0033,00 HTSYağlı PeyniriKG14,90

15,00 14,92 HTSCivil PeyniriKG 10,00 16,27 11,33 HTS Kaşar PeyniriKG23,80 31,02 27,90 HTSPatatesKG 3,02 3,02 3,02 HTS TerayağıKG 30,06 35,00 30,29 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı

