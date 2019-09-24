Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 38,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKavurma

KG

38,85

38,85 38,85 HTS Et BüyükbaşKG 31,00

31,00 31,00 HMSEt KüçükbaşKG 30,00

30,00 30,00 HMSTavuk Eti KG 9,25 18,50 12,00 HTS PatatesKG 1,35

1,35 1,35 HTSTerayağıKG 48,00 48,00 48,00 HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

