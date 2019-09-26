Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 23,00

31,00 27,85 HMSPatatesKG 1,30

1,30 1,30 HTSKuru Soğan KG 1,30 1,30 1,30 HTSTereyağı KG 34,25 34,25 34,25 HTSG Kaşar PeyniriKG 26,00 26,00 26,00 HTS İnek Sütü KG 2,12 2,12 2,12 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

