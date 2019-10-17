FİNANS

Erzurum'da tarım alanları "drone" ile denetleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, tarım arazileri drone teknolojisiyle haritalanarak tarım ürünlerinin verimliliğinin yanı sıra devlet tarafından sağlanan desteklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığının kontrolü yapılıyor - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran: - "Drone ile havadan baktığımızda ve kullandığımız uygulamayla tarladaki verimliliğin gerçekten ne kadar olduğunu, ekim hatası olup olmadığını ve herhangi bir hastalığın yaşanıp yaşanmadığını direkt anlayabiliyoruz"

FIRAT ÖZDEMİR - Tarım arazilerinin drone teknolojisiyle haritalamasının yapıldığı Erzurum'un Aşkale ilçesinde, ürün verimliliğinin yanında devlet desteklerinin yerinde kullanılıp kullanılmadığı da denetlenerek gerekli önlemler alınıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, kullandığı drone ile ilçe genelindeki 200 bin dekar tarım arazisini tarayarak arazilerin, ekilen ürüne kadar detaylı şekilde haritalamasını yapıyor.

Evran, AA muhabirine, drone teknolojisinin arazi şartlarına uygun şekilde tasarlandığını söyledi.

Türkiye'de drone ile haritalama işlemini ilk kendilerinin yaptığını belirten Evran, "Yıl içinde bu sistemle ortalama 200 bin dekar tarım arazisi dijital ortama aktarıldı. Personelin bir ayda yapacağı iş, ortalama 60 saat uçuşla tamamlandı. " dedi.

- "Verimliliği havadan tespit ediyoruz"

Evran, çalışmanın tarımın gelişmesine ve verimliliğe katkı sağladığına işaret ederek, drone teknolojisiyle bir taraftan da personel ve zaman tasarrufunda bulunduklarını ifade etti.

Personel ve araçların tarım arazilerine ulaşmasında sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Evran, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında bir saat uçuşla 4 bin dekar arazinin verisini dijital ortama aktarabiliyoruz. Böylece hem elimizde geçmiş yıllara ait veri kaynağı oluyor hem de ölçüleri milimetre olarak tutturuyoruz. İlçemizde hangi ürünün ne kadar ekildiğini ve verimliliğini tespit ediyoruz. Ürünün rengi ve gelişimine göre verimliliğini belirleyebiliyoruz. Uygulama sayesinde arazideki verim kaybını ölçüp ona göre çiftçilerimize özel eğitim planlıyoruz."

- "Haksız ödemelerin de önüne geçiyoruz"

Evran, drone ile tarım alanlarının rahatlıkla gözlemlenebildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Drone ile haksız ödemelerin de önüne geçiyoruz. Çiftçilerimiz bu uygulamayı yaptığımızı bildikleri için yalan beyan vermiyor. Drone ile havadan baktığımızda ve kullandığımız uygulamayla tarladaki verimliliğin gerçekten ne kadar olduğunu, ekim hatası olup olmadığını ve herhangi bir hastalığın yaşanıp yaşanmadığını direkt anlayabiliyoruz. Mesela hatalı sulama yapılan bir alanda kuraklık yaşanıyor. Bitki renginden, gelişiminden orada bir verim düşüklüğü olduğunu ya da hastalığın yaşandığını anlayabiliyoruz."

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