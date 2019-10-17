Erzurum'da tarım alanları "drone" ile denetleniyor

Evran, çalışmanın tarımın gelişmesine ve verimliliğe katkı sağladığına işaret ederek, drone teknolojisiyle bir taraftan da personel ve zaman tasarrufunda bulunduklarını ifade etti.

"Bu proje kapsamında bir saat uçuşla 4 bin dekar arazinin verisini dijital ortama aktarabiliyoruz. Böylece hem elimizde geçmiş yıllara ait veri kaynağı oluyor hem de ölçüleri milimetre olarak tutturuyoruz. İlçemizde hangi ürünün ne kadar ekildiğini ve verimliliğini tespit ediyoruz. Ürünün rengi ve gelişimine göre verimliliğini belirleyebiliyoruz. Uygulama sayesinde arazideki verim kaybını ölçüp ona göre çiftçilerimize özel eğitim planlıyoruz."

- "Haksız ödemelerin de önüne geçiyoruz"

Evran, drone ile tarım alanlarının rahatlıkla gözlemlenebildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Drone ile haksız ödemelerin de önüne geçiyoruz. Çiftçilerimiz bu uygulamayı yaptığımızı bildikleri için yalan beyan vermiyor. Drone ile havadan baktığımızda ve kullandığımız uygulamayla tarladaki verimliliğin gerçekten ne kadar olduğunu, ekim hatası olup olmadığını ve herhangi bir hastalığın yaşanıp yaşanmadığını direkt anlayabiliyoruz. Mesela hatalı sulama yapılan bir alanda kuraklık yaşanıyor. Bitki renginden, gelişiminden orada bir verim düşüklüğü olduğunu ya da hastalığın yaşandığını anlayabiliyoruz."

