FİNANS

Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda Türkiye çapında proje üretti

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Görüntü İşleme Teknolojisini kullanarak Akıl Oyunları Projesi'ni hazırlayan sınıf, bu projeyle TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu - Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş: - "Zeka Gücü bizim için tüm ülkeye yayılacak yerli ve milli teknoloji hamlesinin altyapısını oluşturuyor. Bu çağda çocuklarımızı, çağın gereksinimlerine uygun yetiştirmeli ve geleceğin teknolojisine hazırlamalıyız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri Zeka Gücü Sınıfları ile geleceğe hazırlayan Turkcell'in desteklediği Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, ortaya çıkardıkları projelerle Türkiye çapında dereceler elde etti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Turkcell Zeka Gücü Sınıfı kurulduğu günden bu yana pek çok başarıya imza attı.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine eğitim alanında da destek veren Turkcell, özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde kurulan BİLSEM içindeki Zeka Gücü Sınıfları ile bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturuyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmelerinin yolunu açarken, ülkenin dört bir yanındaki cevherlerin de keşfedilmesini sağlıyor.

Görüntü İşleme Teknolojisini kullanarak Akıl Oyunları Projesi’ni hazırlayan sınıf, bu projeyle TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Bu başarıyla yetinmeyen gençler, Scratch ve App Inventor uygulamalarını kullanarak geliştirdikleri oyunla da TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birinciliği, ikinciliği ve dördüncülüğü elde etti.

Oryantiring ile Değerlerimizi Öğreniyoruz, Bilmece Dedektifi ve Değerli Değerlerimiz projeleri ile TÜBİTAK'ta dereceler alan Erzurum Zeka Sınıfı öğrencileri, ayrıca Engelsiz Şapka ve Üretken Otobüs projeleriyle de günlük hayatı kolaylaştıran çalışmalara imza attı.

- "Türkiye’nin geleceği için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye'nin genç beyinlerinin ülkenin geleceği için Zeka Gücü Sınıfları’nda çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zeka Gücü bizim için tüm ülkeye yayılacak yerli ve milli teknoloji hamlesinin altyapısını oluşturuyor. Bu çağda çocuklarımızı, çağın gereksinimlerine uygun yetiştirmeli ve geleceğin teknolojisine hazırlamalıyız. Teknoloji üreten ülke olma hedefimizin en önemli dayanaklarından biri de bu sınıflar. Her bir öğrencimiz, geleceğimizin güçlü yarınları için önemli birer yapı taşı. Bu sınıflar sayesinde öğrencilerimizin teknolojiye ilgisinin önemli ölçüde artması, gençlerimizin aldıkları eğitimlerden duydukları memnuniyet ve kazandıkları başarılar bizi son derece memnun ediyor."

Erzurum Zeka Gücü Sınıfı sadece bilim teknolojileri dersinde değil, tüm derslerde çocukların yaratıcılığını geliştirmek adına bilişim öğretmeni rehberliğinde kullanıma açık. Özel yetenekli çocukların ilgi alanlarına göre eğitim aldıkları bu sınıflarda çocuklar, potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebiliyor.

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