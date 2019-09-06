Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda Türkiye çapında proje üretti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri Zeka Gücü Sınıfları ile geleceğe hazırlayan Turkcell'in desteklediği Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, ortaya çıkardıkları projelerle Türkiye çapında dereceler elde etti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Turkcell Zeka Gücü Sınıfı kurulduğu günden bu yana pek çok başarıya imza attı.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine eğitim alanında da destek veren Turkcell, özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde kurulan BİLSEM içindeki Zeka Gücü Sınıfları ile bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturuyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmelerinin yolunu açarken, ülkenin dört bir yanındaki cevherlerin de keşfedilmesini sağlıyor.

Görüntü İşleme Teknolojisini kullanarak Akıl Oyunları Projesi’ni hazırlayan sınıf, bu projeyle TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Bu başarıyla yetinmeyen gençler, Scratch ve App Inventor uygulamalarını kullanarak geliştirdikleri oyunla da TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birinciliği, ikinciliği ve dördüncülüğü elde etti.