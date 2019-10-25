FİNANS

Escarus, "Green Bond Principles"ın Danışma Kurulu'na seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus, uluslararası Green Bond Principles-Yeşil Tahvil Prensipleri (GBP) 2019-2020 Danışma Kurulu'na girdi - Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak: - "Escarus olarak GBP'ye Türkiye'den üye tek şirket ve Danışma Kurulu üyesi konumundayız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus, uluslararası Green Bond Principles-Yeşil Tahvil Prensipleri (GBP) 2019-2020 Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Escarus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, GPB'nin 2019-2020 Danışma Kurulu üyesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, bu başarının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, yeşil tahvil alanında dünya çapında tanınan şirketlerle birlikte seçilen 40 üyeden biri olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Seçilen kurumların, yeşil tahvil piyasasında gösterdiği faaliyet ve GBP'ye sağladığı katkılar gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildiğini bildiren Kavak, şunları kaydetti:

"Escarus olarak GBP'ye Türkiye'den üye tek şirket ve Danışma Kurulu üyesi konumundayız. Farklı danışmanlık anlayışımız, piyasada mevcut olan danışmanlık yaklaşımının ötesinde sunduğumuz yeni bakış açısının getirdiği bu başarı, oldukça gurur verici. Escarus olarak bu yeni sorumluluğumuzla birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bütün projelere 'yeni nesil danışmanlık' perspektifiyle yaklaşıyor ve projenin başından sonuna kadar 'katma değer yaratma' yaklaşımıyla ilerliyoruz. Özellikle finans, enerji ve sanayide sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve bahsi geçen başlıklarda teknik ve ticari verimliliği artıran katma değeri yüksek danışmanlık çözümleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü danışmanlık şirketi olma yolunda ilerlerken, faaliyetlerimizi Operasyonel Sürdürülebilirlik, Stratejik Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Finans ve Araştırma/Raporlama başlıkları altında yürütüyoruz. Bugüne kadar Katar, Lübnan, Mısır, Kenya, Senegal ve Kamerun’da çeşitli projelere imza attık, hizmet ihracatı hedefine yönelik önemli bir mesafe kat ettik."

Verilen bilgiye göre, yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil piyasaları hakkında daha geniş bir perspektif sunmak, öneri ve geri bildirim yolunda tavsiyeler sağlamak ve üyeler arasındaki etkileşimi desteklemek amacıyla kurulan Danışma Kurulu'nda, Escarus'la birlikte yeşil tahvil alanında dünya çapında tanınan 40 şirket yer alıyor.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 olduGayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu
Termik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Escarus Green Bond Principles TSKB

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Bakanlık indirim kararı aldı

Bakanlık indirim kararı aldı

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak'

'Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak'

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı

MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.