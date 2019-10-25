Escarus, "Green Bond Principles"ın Danışma Kurulu'na seçildi

"Escarus olarak GBP'ye Türkiye'den üye tek şirket ve Danışma Kurulu üyesi konumundayız. Farklı danışmanlık anlayışımız, piyasada mevcut olan danışmanlık yaklaşımının ötesinde sunduğumuz yeni bakış açısının getirdiği bu başarı, oldukça gurur verici. Escarus olarak bu yeni sorumluluğumuzla birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Seçilen kurumların, yeşil tahvil piyasasında gösterdiği faaliyet ve GBP'ye sağladığı katkılar gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildiğini bildiren Kavak, şunları kaydetti:

Açıklamada görüşlerine yer verilen Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, bu başarının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, yeşil tahvil alanında dünya çapında tanınan şirketlerle birlikte seçilen 40 üyeden biri olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Escarus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, GPB'nin 2019-2020 Danışma Kurulu üyesi oldu.

Bütün projelere 'yeni nesil danışmanlık' perspektifiyle yaklaşıyor ve projenin başından sonuna kadar 'katma değer yaratma' yaklaşımıyla ilerliyoruz. Özellikle finans, enerji ve sanayide sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve bahsi geçen başlıklarda teknik ve ticari verimliliği artıran katma değeri yüksek danışmanlık çözümleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü danışmanlık şirketi olma yolunda ilerlerken, faaliyetlerimizi Operasyonel Sürdürülebilirlik, Stratejik Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Finans ve Araştırma/Raporlama başlıkları altında yürütüyoruz. Bugüne kadar Katar, Lübnan, Mısır, Kenya, Senegal ve Kamerun’da çeşitli projelere imza attık, hizmet ihracatı hedefine yönelik önemli bir mesafe kat ettik."

Verilen bilgiye göre, yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil piyasaları hakkında daha geniş bir perspektif sunmak, öneri ve geri bildirim yolunda tavsiyeler sağlamak ve üyeler arasındaki etkileşimi desteklemek amacıyla kurulan Danışma Kurulu'nda, Escarus'la birlikte yeşil tahvil alanında dünya çapında tanınan 40 şirket yer alıyor.

