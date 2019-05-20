ESDER üyeleri iftarda bir araya geldi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) üyeleri ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Ankara'da bir restoranda düzenlenen programda konuşan Genel Başkan Mahmut Çelikus, ramazanın kardeşlik ve birbirini hoş görme ayı olduğunu belirtti.

Çelikus, seçim atmosferinin kırgınlık oluşturmamasını temenni ettiklerini vurgulayarak, "Esnaf olarak toplumun ortasında duruyoruz, kurucu unsuruz. Barışı, dayanışmayı sağlamak için elimizden geleni yapmayı adeta görev addediyoruz." dedi.

Programa çeşitli STK temsilcileri katılırken, konuklara da hediye verildi.

