Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AVM ile zincir marketlerin kurban piyasasına girmesinin kurbanlık hayvan besicilerini zor durumda bıraktığını belirterek, "Kurbanlık satışını adeta yaş pastaya benzetip, bir dilim almak uğruna yarışmak doğru değil." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, AVM'lerle zincir marketlerin kurbanlık satmasının üreticileri ve tüketicileri olumsuz etkilediğini savundu.

Kurbanlık hayvan besicilerinin bu nedenle zor durumda kaldıklarına işaret eden Çelikus, "Kurbanlık satışını adeta yaş pastaya benzetip, bir dilim almak uğruna yarışmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikus, söz konusu marketlerin kurbanlık satışı yapmasından dolayı üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamadığını ve bu dev yapılarla rekabet edemediğini vurgulayarak, kasapların da bu süreçten mağdur olacağını bildirdi.

Besicilerin ve köylünün AVM'lerle zincir marketlerin ezici rekabetiyle baş edemedikleri için üretimden vazgeçtiğini ileri süren Çelikus, şunları kaydetti: