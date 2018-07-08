Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Türkiye'de kadın esnaf sayısının son 5 yılda arttığına dikkati çekerek, "Kadın esnaf ve sanatkar sayısının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor, çünkü bir ülkede gerçek kalkınmanın yaşanabilmesi erkek ve kadın esnafın beraber gayretiyle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, Türkiye'de kadın esnaf ve sanatkar sayısının beş yılda yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.

Kadın esnafların sayısının artmasının önemine işaret eden Çelikus, "Kadın esnaf ve sanatkar sayısının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor, çünkü bir ülkede gerçek kalkınmanın yaşanabilmesi erkek ve kadın esnafın beraber gayretiyle mümkün olacaktır. Bizim temennimiz bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da artmasıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çelikus, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, haziran sonu itibarıyla 1 milyon 730 bin 901 esnaf olduğunu belirterek, beş yıl içinde kadın esnafların toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranının yüzde 12,30'dan yüzde 16,06'ya yükseldiğini ifade etti. Bu dönemde 92 bin 525 kadın esnaf ve sanatkarın faaliyete geçtiğini aktaran Çelikus, "Bu durum bizi memnun etse de sayının giderek artmasını ümit ediyoruz. Çünkü Türk kadını ev, aile hayatında olduğu gibi iş hayatında da oldukça başarılı işlere imza atacak kabiliyete sahiptir." ifadelerini kullandı.

