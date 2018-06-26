FİNANS

ESDER'den seçim değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "Ekonominin acilen yapısal reformlarını tamamlayıp, üreten, emeğe ve alın terine dayalı, Ar-Ge ve inovasyona önem veren bir yapıya kavuşturulması gerekiyor"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, 24 Haziran seçimleriyle hayata geçen yeni sistemin ve oluşan parlamentonun hayırlı olmasını dileyerek, "Ekonominin acilen yapısal reformlarını tamamlayıp, üreten, emeğe ve alın terine dayalı, Ar-Ge ve inovasyona önem veren bir yapıya kavuşturulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Yeni sistemin ve parlamentonun hayırlı olması temennisinde bulunan Çelikus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında toplumu kucaklamasını ve sevgi dilini kullanmasını umut verici gördüklerini belirtti.

Çelikus, Türkiye'de demokrasinin kazandığına dikkati çekerek, "Gerek seçmen katılımı gerekse seçim ortamının sakin ve asayiş içinde olması, sayın Muharrem İnce'nin yenilgiyi kabullenmesi ve hazmetmesi Türkiye adına sevindirici gelişmelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede müreffeh, huzurlu ve barış içinde yaşanması için her bireyin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Çelikus, şunları kaydetti:

"Ekonominin yapısal reformlarını tamamlayıp, üreten, emeğe ve alın terine dayalı, Ar-Ge ve inovasyona önem veren bir yapıya acilen kavuşturulması gerekiyor. Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin üretimdeki payı artırılmalıdır. Terörle ve FETÖ konusundaki mücadele hız kesmeden devam etmeli. Ekonomimizin ve sosyal barışın en önemli yapı taşlarından esnaf, sanatkar ve KOBİ'ler yeni dönemde daha aktif rol almalıdır. Bu konuda ESDER olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu almaya hazırız."

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ESDER Mahmut Çelikus seçim değerlendirmesi

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