Esenboğa metro hattını bakanlık yapacak

Ankara'da, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Esenboğa metro hattı bağlantısı kapsamında Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kesiminin inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek.
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