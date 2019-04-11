Esendere'de 221,7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrolde 221,7 kilogram potasyum klorat ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İran uyruklu B.N, Esendere Gümrük Kapısı'ndaki pasaport işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapmak isterken, yanında bulunan 6 çuval ve 1 valizden şüphelenilmesi üzerine takibe alındı.

Yolcu bagaj x-ray kontrol noktasına geldiğinde çuvallarda ve valizinde ne olduğu sorulan B.N, kireç olduğunu ve bunun ağaçlarda böcek önleyici olarak kullandığını söyledi.

İnceleme için arama hangarına götürülen valiz ve çuvallarda bulunan beyaz maddeye, patlayıcı, silah, mühimmat dedektör köpeği tepki verdi. Bunun üzerine maddeden alınan numune, kimyasal madde test cihazıyla analiz edildi ve patlayıcı cinsi potasyum klorat olduğu belirlendi.

Savcılıktan alınan talimatla, patlayıcı yapımında kullanılan 221,7 kilogram potasyum klorata el konuldu.

Soruşturma kapsamında terör örgütleriyle ilişkisi araştırılan B.N. tutuklandı.

