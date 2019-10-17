FİNANS

ESET’den "dijital temizlik" için "sekiz adımlı" öneri

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, sonbahara girerken bilgisayar, telefon ve tablet kullanıcılarını, "sekiz adımlı" siber hijyene davet etti.

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, sonbahara girerken bilgisayar, telefon ve tablet kullanıcılarını, "sekiz adımlı" siber hijyene davet etti. ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, dijital temizliğin, kötü amaçlı yazılımlara karşı mücadelede önemli olduğuna dikkat çekti.
Tuğral, "Siber hijyen, kullanıcıların sistemlerini düzenli ve güvende tutmak için geliştirmesi gereken proaktif stratejiye verilen addır" dedi ve virüslere, kimlik avlarına ve veri kaybına karşı mücadelede atlanmaması gereken dijital temizlik adımlarını şöyle sıraladı:
Birinci adım: Kontrollerinizi yaptırın. Hijyenik düzene geçmeden önce, online hesaplarınızın saldırıya uğramış olup olmadığını kontrol edin. haveibeenpwned.com ve breachalarm.com gibi web siteleri, bilgisayar korsanlarının e-posta şifrenizi online ortamda açığa çıkarıp çıkarmadığını (sandığınızdan daha sık yaşanıyor) size söyler. Bunu öğrenmek, sonraki adımları tamamlamanız için gereken motivasyonu sağlayacaktır.
İkinci adım: Envanter çıkarın. Mevcut tüm donanımlarınız, yazılımlarınız ve online uygulamalarınızın kapsamlı bir listesini çıkarın. Bu listeyi analiz ederek olası bir güvenlik açığı olup olmadığına bakın.
Üçüncü adım: Kendinizi düzene sokun. Günlük hayatta hepimiz meşgulüz ve bu nedenle siber hijyenin önceliklerimiz arasında aşağılarda yer alması çok normal. Bunu önlemek için sistemlerinizi ve cihazlarınızı kontrol etmek üzere bir takvim ayarlayın ve düzenli hatırlatıcılar planlayın.
Dördüncü adım: B planı yapın. Saldırıya uğrama ihtimalinize karşı bir olağanüstü durum planınızın olması iyi olacaktır. Biri savunmalarınızı aşarsa arayabileceğiniz, kendi siber güvenlik sağlayıcınız gibi bir iletişim hattı elinizin altında bulunsun.
Beşinci adım: Savunma hattı kurun. Kötü amaçlı yazılımlarla mücadele için hazırlıklı olmak yararlı olacağından, sisteminizi sağlamlaştırmak için güçlü araçlar temin edin. Virüsten koruma yazılımları, kötü amaçlı yazılımları algılayıp ortadan kaldırırken güvenlik duvarları, yetkisiz kullanıcıların bilgilerinize erişmesini önler.
Altıncı adım: Kilitleri değiştirin. Parolalar hakkında çok şey duyduğunuzu biliyoruz. Belki de hiçbirini dinlemediniz. Güçlü parolalara sahip olun. Parolalar en az 12 karakter uzunluğunda olup büyük ve küçük harfler, sayılar ve semboller içermelidir. Birden çok hesap için aynı parolayı kullanmaktan kaçının ve parolalarınızı düzenli olarak değiştirin.
Yedinci adım: Güncel kalın. Bilgisayar korsanlarının faydalanabileceği güvenlik açıklarına karşı korunmak için yazılımlarınızı güncel tutun ve kullanmadığınız programları kaldırın. Donanımınız eskidiyse güncellemeyi düşünebilirsiniz.
Sekizinci adım: Yedekleme yapın. Harici sabit sürücüleri veya bulut hizmetlerini kullanarak verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Kullanmadığınız cihazlarınız varsa, verilerinizi korumak için bunların sabit sürücülerini temizleyin. Bu, dosya silmekten farklı bir işlemdir: Sabit sürücüyü tamamen temizlemek için özel bir yazılım kullanmanız gerekir.

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