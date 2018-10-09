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ESK ve AOÇ'nin indirimli ürünleri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

Et ve Süt Kurumu ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, ürün fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi - Bugünden itibaren ESK sucuğunun kilogramı 34,65 liradan, AOÇ pastörize sütünün litresi 2,80 liradan satılacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), ürünlerinin fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi. ESK'nin ısıl işlem görmüş sucuğunun kilogramı bugünden itibaren 34,65 liradan, AOÇ'nin günlük pastörize sütü litresi 2,80 liradan satışa sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda duyurulan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kampanyaya bakanlığa bağlı kuruluşlarla destek vereceklerini açıkladı.

ESK'nin mağazalarında satılan 10 üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilogramı 34,65 liradan, "Türk Sucuk" ürününün kilogramı 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak.

Ayrıca tüketiciler ESK'nin "Yozgat kavurma" ve "Sığır EBK kavurma" ürünlerini kilogramı 36,45 liradan, "Sığır kıyma tipi kavurma"nın kilogramını 32,65 liradan ve "Bingöl kavurma"sını kilogramı 56,25 liradan alabilecek.

- AOÇ sütünün fiyatında yüzde 12,5 indirim

Öte yandan, AOÇ'nin günlük pastörize sütünün fabrika satış fiyatı da litre başına 3,15 liradan yüzde 12,5 indirimle 2,80 liraya geriledi.

Kurumun geri dönüşümsüz şişe sütü 3,60 liradan, 100 mililitrelik sade, kakaolu ve damla sakızlı dondurması 1,60 liradan satılacak.

Keçi dondurması da 2 lira yerine 1,80 liradan satışa sunulacak.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de pirinç çeşitlerini yüzde 20-40 indirimle satmaya devam edecek.

ESK'nin indirime konu ürünleri ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN ADI MAĞAZA FİYATI (KDV DAHİL TL/KG) Isıl işlem görmüş sucuk (acılı) 34,65 Isıl işlem görmüş sucuk (acısız) 34,65 Türk Sucuk 38,70 Sosis 28,50 Fıstıklı salam 29,25 Macar salam 28,35 Yozgat kavurma 36,45 Sığır EBK Kavurma 36,45 Sığır kıyma tipi kavurma 32,65 Bingöl kavurma 56,25AOÇ'nin indirime konu ürünleri ve fiyatları da şöyle:

MİKTARBİRİMÜRÜNLERİNDİRİMLİ FİYATI (KDV DAHİL)1ltGünlük pastörize süt2,80 TL1/2ltGeri dönüşümsüz şişe süt2,00 TL1ltGeri dönüşümsüz şişe süt3,60 TL1/4ltGeri dönüşümsüz inek sütü1,30 TL100mlSade dondurma1,60 TL1000mlSade dondurma10,60 TL100mlKakaolu dondurma1,60 TL1000mlKakaolu dondurma 10,60 TL100mlDamla sakızlı dondurma1,60 TL1000mlDamla sakızlı dondurma10,60 TL100mlKeçi dondurması1,80 TL1000mlKeçi dondurması11,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
AOÇ Atatürk Orman Çiftliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ESK et ve süt kurumu

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