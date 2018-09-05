Eski BoE Başkanı King’den Brexit eleştirisi

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) eski başkanı Lord Mervyn Allister King, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin hazırlıkların yetersiz olduğunu savundu.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan King, “Bazı yıkıcı sonuçları engellemek için harekete geçemeyen bir hükümet, hazırlıksız olunduğu görüntüsü veriyor. Bu durum bize İngiltere’nin AB’de kalmasının bizim için iyi olup olmadığına ilişkin bir şey anlatmıyor. Sadece hazırlıkların yapılmasındaki eksikliği gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

King, “Henüz güvenilir bir pazarlık pozisyonu elde edemedik. Çünkü gerekli önlemleri uygulayarak Avrupalı ortaklarımıza dönüp şunu diyemiyoruz: ‘Bakın, biz serbest ticaret anlaşması istiyoruz. Sizin de istediğinizi düşünüyoruz. Fakat eğer anlaşamazsak herhangi bir şekilde yanlış izlenime kapılmayın. Biz bir anlaşma olmadan ayrılabilecek tüm önlemleri aldık.’” ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney de dün İngiltere'nin AB’den çıkış sürecinin düzgün bir şekilde yürütülmesine destek olmak için görev süresinin uzatılmasına olumlu baktığı mesajını vermişti.

Başkanlık görevine 2013 yılında getirilen Carney'nin, beş yıl görevde kalması planlanıyordu. Fakat İngiliz hükümeti, 2016 yılının ekim ayında Carney'nin görev süresini 2019 yılının ortasına kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Halihazırda İngiliz basınında Carney'nin başkanlık görevinin 2020 yılına kadar uzatılabileceği da öne sürülüyor.

