Eski cep telefonunu getirene notebooklarda 2 bin liraya varan indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 8-16 Eylül'de geçerli olacak kampanya ile eski cep telefonunu getiren herkese, Notebook’larda 2 bin liraya varan indirim fırsatı sunuyor.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, okul alışverişi yapmaya hazırlanan öğrenci ve aileleri sevindirecek güzel bir kampanya gerçekleştiriyor. En uygun koşullar ve geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin her zaman yanında olan MediaMarkt, 8 -16 Eylül'de geçerli olacak kampanya ile eski cep telefonunu getiren herkese, ince ve hafif Intel İşlemcili Notebook’larda 2 bin liraya varan indirim fırsatı sunuyor.

Üstelik tabletlerden yazıcılara birçok okul ihtiyacı haline gelmiş ürün MediaMarkt’ta tüketicileri bekliyor.

Okulların açılışı tüm ailenin de eve dönüşü anlamına geliyor. Başka bir deyişle "ailecek okula dönüyoruz". İşte bu nedenle MediaMarkt mağazaları, ders çalışan öğrencinin yanı sıra, çocuğuna kahvaltı hazırlayan annenin de, yurda yerleşen öğrencinin de, eve çıkan öğrencinin de, öğrenci çocuğunu düşünen babanın da ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılıyor.

Çay makinesinin fiyatı yüzde 28 indirimle 245 liradan 179 liraya, tost makinesi yüzde 29 indirimle 349 liradan 249 liraya düştü. Kahve tiryakileri için filtre kahve makinesi artık 249 lira yerine, yüzde 28 indirimle yalnızca 179 lira, kızartma makinesi 249 lira değil, yüzde 32’lik indirimle yalnızca 169 lira fiyatla raflarda yeni kullanıcılarını bekliyor.

