FİNANS

Eski cep telefonunu getirene notebooklarda 2 bin liraya varan indirim

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

MediaMarkt, 8 -16 Eylül'de geçerli olacak kampanya ile eski cep telefonunu getirenlere, ince ve hafif Intel İşlemcili Notebook’larda 2 bin liraya varan indirim sunuyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 8-16 Eylül'de geçerli olacak kampanya ile eski cep telefonunu getiren herkese, Notebook’larda 2 bin liraya varan indirim fırsatı sunuyor.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, okul alışverişi yapmaya hazırlanan öğrenci ve aileleri sevindirecek güzel bir kampanya gerçekleştiriyor. En uygun koşullar ve geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin her zaman yanında olan MediaMarkt, 8 -16 Eylül'de geçerli olacak kampanya ile eski cep telefonunu getiren herkese, ince ve hafif Intel İşlemcili Notebook’larda 2 bin liraya varan indirim fırsatı sunuyor.

Üstelik tabletlerden yazıcılara birçok okul ihtiyacı haline gelmiş ürün MediaMarkt’ta tüketicileri bekliyor.

Okulların açılışı tüm ailenin de eve dönüşü anlamına geliyor. Başka bir deyişle "ailecek okula dönüyoruz". İşte bu nedenle MediaMarkt mağazaları, ders çalışan öğrencinin yanı sıra, çocuğuna kahvaltı hazırlayan annenin de, yurda yerleşen öğrencinin de, eve çıkan öğrencinin de, öğrenci çocuğunu düşünen babanın da ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılıyor.

Çay makinesinin fiyatı yüzde 28 indirimle 245 liradan 179 liraya, tost makinesi yüzde 29 indirimle 349 liradan 249 liraya düştü. Kahve tiryakileri için filtre kahve makinesi artık 249 lira yerine, yüzde 28 indirimle yalnızca 179 lira, kızartma makinesi 249 lira değil, yüzde 32’lik indirimle yalnızca 169 lira fiyatla raflarda yeni kullanıcılarını bekliyor.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolarFındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar
'2018 turizmde rekor yılı olacak''2018 turizmde rekor yılı olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MediaMarkt

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.