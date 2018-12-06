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Eski OPEC başkanından varil petrolde 70 dolar tahmini

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

Eski OPEC Başkanı Şekib Halil, Viyana'daki bugünkü toplantıdan üretim kesintisi kararı çıkması halinde ham varil petrol fiyatının 70 dolara çıkabileceğini aktardı

CEZAYİR (AA) - HASSAN CİBRİL - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Eski Başkanı Şekib Halil, bugün Viyana'da gerçekleşecek olan petrol üreticisi ülkelerinin toplantısından, üretim kesintisi kararı çıkması halinde ham varil petrol fiyatının 70 dolara çıkabileceğini belirtti.

Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından, OPEC üyesi ile OPEC üyesi olmayan bazı ülkeler üretim kısıntısını müzakere etmek üzere bugün Viyana'da toplanıyor.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan örgütün eski Başkanı Halil, Viyana'da bugün düzenlenecek OPEC toplantısına ve Katar'ın OPEC'ten ayrılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OPEC'teki en büyük üretici Suudi Arabistan ve dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya'nın "ham petrol piyasasının geleceği üzerine bir anlaşma sağlayacağı" görüşünü dile getiren Halil, anlaşma sağlanması halinde petrol varil fiyatının 70 dolar bandında seyredeceği tahminini paylaştı.

Halil, 70 dolar bandının hem üretici hem de tüketici ülkeleri memnun edeceğini belirterek, "Suudi Arabistan, Rusya ile anlaşarak üretim kesintisine gitme konusunda karar alabilirler. Ancak Riyad, Rusya Devlet Başkanı Putin'in varil başına 60 doların adil fiyat olduğu açıklamasını da göz önünde bulunduruyor." diye konuştu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'a yönelik petrol fiyatlarını aşağıda tutması çağrısına işaret eden Halil, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın anlaşması halinde Trump'ın olumsuz yönde bir sosyal medya paylaşımıyla karşılık verebileceği" tahmininde bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Riyad yönetimine sahip çıkan ABD Başkanı Trump'ın, Suudi Arabistan'ın üretimde kesinti yapmayarak petrol fiyatlarının düşük kalması yönündeki çağrılarına Riyad'ın kulak verdiği uzmanlarca dile getiriliyor.

Aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC üyesi ile OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkelerin, toplantıda üretimlerini günlük 1-1,5 milyon varil petrol düzeyinde azaltma kararı alması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, petrol üretim kısıntısı anlaşmasını 2019'a uzatmak için Suudi Arabistan ile anlaşmaya vardıklarını, ancak hacim hakkında nihai karar alınmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ise hafta başında yaptığı açıklamada, küresel petrol üretiminde yeni bir ayarlamanın yapılmasının gerektiğini belirterek, "Ancak bunun için tüm üreticilerin katılımı gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporunda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

- Petrol fiyatında istikrarın şartları

OPEC'in 2001-2009 yılları arasındaki Başkanı Şekib Halil, Viyana toplantısında sağlanacak anlaşmanın ardından 70 dolar seviyesine çıkacağı ve belirli şartların yerine gelmesi halinde bu fiyat aralığında istikrar sağlanacağını dile getirdi.

Dünyanın önde gelen kaya petrolü üreticisi ABD'nin petrol üretiminin daha fazla artmamasını birinci şart olarak sayan Halil, ABD-Çin arasında ek vergi uygulamalarıyla dile getirilen ticaret savaşının küresel talebi düşürmemesinin de ikinci şart olduğunu söyledi.

Halil, petrol fiyatlarında 2019 boyunca istikrarın sağlanması için üçüncü şart olarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında değişiklik yapmamasına işaret etti.

- "OPEC'in olabildiğince çok üyeye ihtiyacı var"

Katar'ın kritik toplantı öncesinde 2019 yılında OPEC'ten ayrılma kararını da değerlendiren Halil, "OPEC, küçük de olsa mümkün olabildiğince çok üretici üyeye ihtiyacı var. Özellikle üretim fazlasının yaşandığı dönemlerde tüm üyelerin üretim kesintisiyle katkı yapması gereken dönemlerde tüm üyelerin eylem birliği gerekiyor." diye konuştu.

Halil, OPEC'in toplam üretiminin ancak yüzde 1,8'ini karşılayan Katar'ın ayrılmasının kartelin üretim kapasitesine etki etmeyeceğini ancak ileride diğer küçük ülkelere olumsuz bir örnek olabileceği görüşünü paylaştı.

Katar Petrol Bakanı Saad Şeride el-Kabi, pazartesi günü yaptığı açıklamasında, ülkesinin Ocak 2019'da OPEC'ten ayrılacağını duyurarak, "petrol piyasasını terk etmediklerini ancak tek bir ülke tarafından yönetilen kartelin parçası olmayacaklarını" dile getirmişti.

Katar, küresel anlamada 12 yıldır zirveyi koruduğu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminde kapasitesini 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

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OPEC petrol

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