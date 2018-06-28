Eski un fabrikasında tekne üretip ihracat yapıyorlar

Gürer, bunun ufuklarını daraltmadığını ifade ederek, küçük ve orta ölçekli yapıların da büyük firmalarla rekabet edebileceklerini ortaya koydukları ürünlerle ispat etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Firma, fuarlarda bağlantı kurduğu İsrail ve Rusya'dan alıcılar ile görüşmelerini ise sürdürüyor.

İlk ihracatını Avustralya'ya gerçekleştiren, şu anda 5 teknenin daha inşasını sürdüren firma, paket anlaşmalar ile yıl içine yayılmış sipariş sürecinde teknelerin yapımını tamamlamayı planlıyor.

Tasarımları tamamen kendisine ait olan firma, İtalyan, Fransız, İngiliz, Alman ve Amerikalı firmalarla rekabet edebilecek düzeyde kaliteli fiber tekneler inşa ediyor.

Şu anda eski bir un fabrikasını üretim tesisi olarak kullandıklarını ve haftada bir tekneyi tamamlayabilecek hale geldiklerini anlatan Gürer, okyanus şartlarında da kullanılabilecek çeşitli versiyonlarda tekneler ürettiklerini belirtti.

Gürer, katıldıkları fuarlar ile isimlerini duyurduklarını ve ihracata başladıklarını vurgulayarak, "Tekne üretiminde epoksi reçineler kullanmaktayız. Kullanımda tekne üretim tekniği olarak vakum infizyon teknolojisini bununla birleştirip farklı bir sağlamlık ortaya çıkardık. Bu teknoloji artık tekne üretiminde en üst seviye. Uluslararası bir seviye oldu. Epoksi malzeme kullanarak vakum infüzyon tekniğiyle tekneler üretiyoruz." diye konuştu.

- "Teknelerin tüm tasarımlarını kendi ekibimiz yaptı"

Teknelerin tasarım ve modellemelerinin CNC tezgahında yapıldığını anlatan Gürer, şöyle devam etti:

"Teknelerin tüm tasarımlarını kendi ekibimiz yaptı. Kalıplarını kendimiz ürettik. Dışarıya bağlı olmadan tamamen iç dinamiklerimizle bunu çözebilmiş durumdayız. Dünyada deniz taşıtları inşasında önemli ülkeler var. Bunlar kendilerini ve başarılarını ortaya koymuş durumdalar. Biz bu ülkelerin karşısına çıktık büyük bir cesaretle. Teknelerimizi İtalyanların, Fransızların, İngilizlerin, Almanların, Amerikalıların yaptığı teknelerin karşısına muadil olarak değil, onların yaptıklarından daha iyi bir ürün olarak koyabilme yeterliliğine sahibiz. Şu anda ürettiğimiz tüm modeller okyanusta kullanabilecek kalitede tekneler. İhraç ettiğimiz teknelerden bazıları yurt dışında okyanus şartlarında kullanılıyor."