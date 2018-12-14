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Eskinazi: Dünya pamuk tüketimi 27.5 milyon tona yükselecek

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi’nin Fil Dişi Sahili’nde gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018/19 sezonunda, dünya pamuk tüketiminin 27.5 milyon tona ulaşacağı belirtti.

Eskinazi: Dünya pamuk tüketimi 27.5 milyon tona yükselecek

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi’nin Fil Dişi Sahili’nde gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018/19 sezonunda, dünya pamuk tüketiminin 27.5 milyon tona ulaşacağı belirtti.
Pamuk tüketiminin, 2017/18 sezonunda yüzde 9.0’luk artışla 26.81 milyon tona ulaştığını hatırlatan Eskinazi, 2018/19 sezonunda ise yüzde 3.0 artarak 27.5 milyon tona yükseleceğinin öngörüldüğünü söyledi.
Küresel pamuk üretiminin 2017/18 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 17 artarak 26.75 milyon tona yükseldiğini belirten Eskinazi, şöyle devam etti:
“Birçok büyük pamuk üreticisi ülkelerde pamuk ekim alanlarında azalma beklendiği dillendirildi. “Bunun nedenlerinin de; devam eden haşere sorunları, olumsuz hava koşulları, suyun yetersizliği ve hükümet politikalarındaki değişiklikler olarak belirtildi.
“Bu nedenle küresel pamuk ekim alanının bir önceki sezona göre yüzde 1’lik bir azalma ile 33.6 milyon hektar olarak öngörüldüğü ortaya kondu.”
Pamuk tüketiminde en yüksek tüketimin 9.2 milyon ton ile Çin’de olması beklenirken, ikinci en büyük tüketici Hindistan’da 5.25 milyon ton pamuk tüketilecek.
Pakistan 2.3 milyon ton pamuk tüketimi ile üçüncü olurken, Türkiye, 2018/19 sezonunda 1.7 milyon ton pamuk tüketimi ile dünya dördüncüsü olacak. Pamuk tüketiminde Bangladeş, Vietnam ve Endonezya bu ülkeleri izleyecek.
Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi’nde, dünya genelinde tekstil sektörünün elyaf tüketiminin 2020 yılında 105.5 milyon ton, 2025 yılında ise 121 milyon tona ulaşacağı öngörüsünde bulunuldu. (Fotoğraflı)

Eskinazi: Dünya pamuk tüketimi 27.5 milyon tona yükselecek

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