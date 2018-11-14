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Eskişehir-Afrika Ülkeleri Sanayi, Turizm ve İş Konseyi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Konsey kapsamında 26 Afrika ülkesinin büyükelçileri, maslahatgüzarları ve ticaret ataşeleri, kentin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi - Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba: - "Bu buluşmanın sonunda güzel bir paylaşım doğacaktır. Afrika ülkeleriyle Eskişehir arasında başarılı projeler ortaya çıkacaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir-Afrika Ülkeleri Sanayi, Turizm ve İş Konseyi kapsamında, 26 Afrika ülkesinin büyükelçileri, maslahatgüzarları ve ticaret ataşeleri, kentteki iş insanlarıyla buluştu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba başkanlığındaki heyet, önce Anadolu Üniversitesinin Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Akademik Kulübe giderek kentin eğitim olanakları hakkında bilgi aldı. Heyet üyeleri daha sonra ESO'da gerçekleştirilen "ESO Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarı"nı gezdi.

Tshidimba, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Eskişehir-Afrika Ülkeleri Turizm ve İş Konseyi"nin önemine işaret eden Tshidimba, "Bütün Afrika ülkeleri adına teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın sonunda güzel bir paylaşım doğacaktır. Afrika ülkeleriyle Eskişehir arasında başarılı projeler ortaya çıkacaktır." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Afrika'nın Türkiye için stratejik bir nokta olduğunu belirterek, Eskişehir ile Afrika arasında karşılıklı ticareti ve sanayiyi geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Afrika'nın dünyanın en önemli ekonomik pazarlarından olduğunu söyleyen Karacan, "Türkiye ve Eskişehir olarak 2023 ihracat hedeflerine giderken buradaki önemli paylardan birisinin Afrika pazarı olması gerekiyor. Bu ziyaret önemli bir gelişmedir. Bu bir ilk adımdır. Bundan sonra iş adamları karşılık olarak gelip gidecek. Bu buluşma Eskişehir sanayisine büyük katkılar sunacaktır. Eskişehir sanayisi kazanırsa Afrika sanayisi de kazanacak. Afrika kazanırsa Eskişehir de kazanacak. Bu tek taraflı değil." dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da kentte üretilen ürünlerin ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, yakın zamanda Afrika ülkelerindeki sanayicilerin de buraya geleceğini aktardı.

Afrika ile Eskişehir arasındaki iş birliğinin giderek artacağını dile getiren Kesikbaş, "ESO olarak ihracatı artırma bilincini oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz de bu buluşmadan sonra Afrikalı iş insanlarını kente davet edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından heyet üyeleri ile iş adamları toplantı yaptı.

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Afrika eskişehir Eskişehir Sanayi Odası TÜMSİAD

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