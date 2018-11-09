FİNANS

"Eskişehir-Afrika Ülkeleri Turizm ve İş Konseyi" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

TÜMSİAD Eskişehir Şubesince 33 Afrika ülkesinin büyükelçileri ve ticaret ataşelerinin katılımıyla organize edilen toplantı, 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesince 33 Afrika ülkesinin büyükelçileri ve ticaret ataşelerinin katılımıyla organize edilen "Eskişehir-Afrika Ülkeleri Turizm ve İş Konseyi" toplantısı, 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, yazılı açıklamasında, Eskişehir ile Afrika ülkeleri arasında turizm, ticaret ve eğitim sektörlerinde güçlü bağların kurulması ve yeni iş birliklerinin sağlanması amacıyla konsey toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerin Afrika pazarında da yerini alması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden Engiz, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de üretilen ürünlerin Afrika ülkelerinde bilinmesi ve ihracatın artması, kentimizin turizmine katkıda bulunması çok önemli. Bunun yanı sıra 3 üniversitemizle teknoloji ve eğitim olarak şehrimizin tanınması için böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Konsey toplantısının kentimizdeki ticaret hacminin genişletilmesi turizm gelirlerinin artması ve eğitim iş birliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ve Eskişehir sanayisinin gelişmesi, eğitim, kültür ve sanat alanında birçok önemli projeyi Türk ve Afrikalı yöneticilerle paylaşacağız."

Engiz, Afrika ülkelerinden Eskişehir'e gelecek temsilcilerin toplantının ardından ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini ve fabrika gezilerine katılacaklarını belirtti.

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı
'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak''İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika eskişehir toplantı

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'

'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'

Ülker’in 3. çeyrek net karı 221.9 milyon liraya ulaştı 

Ülker’in 3. çeyrek net karı 221.9 milyon liraya ulaştı 

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.