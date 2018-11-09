ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesince 33 Afrika ülkesinin büyükelçileri ve ticaret ataşelerinin katılımıyla organize edilen "Eskişehir-Afrika Ülkeleri Turizm ve İş Konseyi" toplantısı, 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, yazılı açıklamasında, Eskişehir ile Afrika ülkeleri arasında turizm, ticaret ve eğitim sektörlerinde güçlü bağların kurulması ve yeni iş birliklerinin sağlanması amacıyla konsey toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerin Afrika pazarında da yerini alması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden Engiz, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de üretilen ürünlerin Afrika ülkelerinde bilinmesi ve ihracatın artması, kentimizin turizmine katkıda bulunması çok önemli. Bunun yanı sıra 3 üniversitemizle teknoloji ve eğitim olarak şehrimizin tanınması için böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Konsey toplantısının kentimizdeki ticaret hacminin genişletilmesi turizm gelirlerinin artması ve eğitim iş birliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ve Eskişehir sanayisinin gelişmesi, eğitim, kültür ve sanat alanında birçok önemli projeyi Türk ve Afrikalı yöneticilerle paylaşacağız."

Engiz, Afrika ülkelerinden Eskişehir'e gelecek temsilcilerin toplantının ardından ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini ve fabrika gezilerine katılacaklarını belirtti.

