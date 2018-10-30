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Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz: "Eskişehir Fuar Kongre Merkezi kentin dünya çapında tanınmasına vesile olabilecek sektörlerin parlatılmasını sağlayacak. Eskişehir'in uluslararası arz ve talebin buluşma noktası olabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacağız"

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından 62 dönüm arazi üzerinde yaptırılan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı imzalanan protokolle 10 yıllığına Türkiye'nin fuarcılıktaki en büyük şirketi TÜYAP'a devredildi.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, ETO Meclis Salonu'ndaki protokol töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin Türkiye'de fuarcılık sektörünün önemli yatırımlarından olduğunun altını çizdi.

Merkezin Türkiye'de kendi alanında yapılmış en nitelikli fuar merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Alagöz, şunları belirtti:

"TÜYAP olarak Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ile bünyemizde sekizinci fuar merkezini işletmemize alıyoruz. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi kentin dünya çapında tanınmasına vesile olabilecek sektörlerin parlatılmasını sağlayacak. Fuarlar ürettiğiniz bir sektörün parlatılması açısından muazzam önemli. Eskişehir'in uluslararası arz ve talebin buluşma noktası olabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

Uluslararası nitelikte fuarlara ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını anlatan Alagöz, "Eskişehir bir endüstri kenti. Kentin endüstrisinin ön plana çıkacağı bir Eskişehir endüstri fuarıyla yola çıkacağız. Endüstrinin alt kollarını, her birini de önümüzdeki dönem içinde markalaştırmak suretiyle birer ihtisas fuarı haline getireceğiz. 2019 yılında Türkiye'nin ve hatta dünyanın sayılı demir yolu fuarlarından birini hayata geçmesiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Güzel bir demir yolları fuarı da Eskişehir'e kazandırılacak." diye konuştu.

ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir'de düzenlenecek fuar ve kongrelerin kentin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirerek, "Eskişehir'de yeni sektörler oluşacak. Bugün atılan bu imza Türkiye'ye, Eskişehir'e, iş dünyasına önemli katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Güler, Alagöz'e Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin camdan yapılmış bir tablosunu hediye etti.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildi

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