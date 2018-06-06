"Eskişehir havacılık ve raylı sistemlerde merkez konumunda"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünler imalatı ve ihracatında lokomotif illerden biri haline gelen kentin, havacılık ve raylı sistemler sektörlerinin merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Çakacak, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'deki (TÜLOMSAŞ) Raylı Sistemler Kümelenmesi Vizyon 2023 Raylı Sistemlerde Beklentiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehir sanayisinin yakın gelecekte Türkiye'de ve dünyada raylı sistemler alanında sahip olduğu bilgi, teknoloji ve üretim kabiliyetleriyle payına düşeni alacağını söyledi.

Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi üyelerinin, hem Türkiye'nin sanayi alanında kalkınmasına hem de ekonomisine büyük katkısı sağladığını ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Devletimiz son yıllarda raylı sistemler sanayisine büyük önem veriyor. Bu anlamda TÜLOMSAŞ, Türkiye ve Eskişehir ekonomisi için çok önemli bir kuruluştur. Ülkemizin yüksek teknolojili ürünler imalatı ve ihracatında lokomotif illerinden birisi haline gelen ilimiz, havacılık ve raylı sistemler sektörlerinin merkezi konumunda bulunmaktadır. Böylesi bir altyapıya sahip olmamızdan dolayı gurur duyuyoruz. Eskişehir sanayisi günden güne büyüyor, gelişiyor. TÜLOMSAŞ gibi önemli bir kuruluşun yanında, iki üniversitemizin de Raylı Sistemler Kümelenmesi konusunda çok başarılı çalışmalar yaptığını biliyoruz."