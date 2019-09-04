"Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" başladı

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" törenle açıldı.

Vali Özdemir Çakacak, ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta, Eskişehir'in tarım ve hayvancılıkta ülkenin önemli illerinden biri olduğunu belirterek, verimli topraklarında ciddi anlamda tarımsal üretim ve hayvancılık yapıldığını söyledi.

Sahip olunan verimli toprakların gıda arz güvenliği ve ulusal kalkınma için en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Çakacak, "Nüfus ve hayat standartları arttıkça özellikle temel ihtiyaç olan gıda alanında endüstriyelleşme artıyor. Söz konusu durum, tarım ve hayvancılık sektörüne olumlu yansıyor. Tarım ve hayvancılık alanlarında güçlü bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yeterli ve sağlıklı beslenmenin temel taşının doğru tarım, hayvancılık ve su rezervlerinin bilinçli kullanılmasına bağlı olduğunu dile getirdi.