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Eskişehir Ticaret Odasından yazılımcılara destek

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

ETO tarafından yürütülecek ESİYAK projesine dahil olan inovasyon, Ar-Ge, bilişim ve yazılım sektörlerindeki firmalara destek verilecek - Oda Başkanı Metin Güler: - "İnovasyon, Ar-Ge, bilişim ve yazılım sektörlerindeki üyelerimiz 3 yıl desteklenecek. Bu sayede işletmelerin küresel pazarda rekabet edebilmesi için gerekli altyapı kurulacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından yürütülecek Eskişehir İnovasyon, Yazılım ve Ar-Ge Kümelenmesi (ESİYAK) projesine dahil olacak firmalara 3 yıl destek verileceği bildirildi.

ETO Başkanı Metin Güler, yazılı açıklamasında, bilişim ve yazılım sektörünün dünyada büyük önem kazandığını belirterek, Eskişehir'in de bu sektörlerde hak ettiği yere gelmesi için ESİYAK projesini başlattıklarını belirtti.

Dünyada başta nesnelerin interneti olmak üzere veri güvenliği, yapay zeka ve diğer teknolojilere yatırım yapanlar için hayal edilemeyecek fırsatlar olduğunu aktaran Güler, kentteki firmaların da bu fırsatlardan payını alması için ESİYAK'ın önem arz ettiği ifade etti.

Güler, orta ve uzun vadede yetişmiş insan kaynağı ve sanayi altyapısı gereği kentin en önemli ekonomi gündeminin yazılım olacağını belirterek, "Eskişehir'in yeni vizyonu için çok önemli bir adım atıyoruz. Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen girişimler sonucu, teknoloji odaklı inovasyon, Ar-Ge, bilişim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren ETO üyeleri 3 yıl boyunca desteklenecek. Bu sayede sektörde faaliyet gösteren Eskişehirli işletmelerin küresel pazarda rekabet edebilmesi için gerekli altyapı kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamındaki firmalara küresel rekabet avantajı edinmeleri için ihtiyaç analizi yapılacağını anlatan Güler, "Bu çerçevede yapılacak faaliyetlere ilişkin harcamaların yüzde 75'i desteklenecek. Ayrıca faaliyetlere ilişkin desteğin aksamaması için tedbirler alındı. Tüm destek kalemleri oda ön finansmanıyla yapılacak, işletmelere ek maliyet getirilmeyecek. Üyelerimizin bu projeden yararlanmaları markalarını küresel platforma taşımalarına ve şehrimize yeni ufuklar açılmasına vesile olacak." yorumunu yaptı.

Projeye katılım için odanın "www.etonet.org.tr" adresindeki projeler bölümünde yer alan ESİYAK menüsünün incelenebileceği ve son başvuru tarihinin 11 Aralık olduğu bildirildi.

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