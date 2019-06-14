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Eskişehir'de ekili arazileri sağanak ve dolu vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kalkanlı Mahallesi ve çevresindeki yerleşim birimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle 120 bin dönüm civarındaki ekili arazilerde oluşan zarar, drone ile görüntülendi - Kalkanlı Mahallesi Muhtarı Tuncer Bozkurt: - "Sadece bizim 15 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Çevre köylerimizdeki durum incelendiğinde 120 bin dönüm arazi şu an kullanılamaz durumda. Yaklaşık 100 milyon liralık zarar var"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kalkanlı Mahallesi ve çevresindeki yerleşim birimlerinde bir haftadır etkili olan sağanak ve dolunun, 120 bin dönüm civarındaki ekili arazilerde yaklaşık 100 milyon liralık zarara yol açtığı bildirildi.

Bölgede çoğunlukla buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ekildiği arazilerde yüzde 100'e varan zararlar tespit edildi. Damlama sulama için kullanılan boruların da kullanılamaz hale geldiği tarlalardaki hasar, drone ile görüntülendi.

Kalkanlı Mahallesi Muhtarı Tuncer Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağduriyet yaşayan çiftçilerin çoğunun kredi kullanarak tarlalarını ektiğini ve bu nedenle borçlu olduklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespitine başlandığı bilgisini veren Bozkurt, "Zarar gören arazilerden yıl içinde tekrar verim alınması mümkün değil. Yüzde 100'lük zararlar var. Sadece bizim 15 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Çevre köylerimizdeki durum incelendiğinde 120 bin dönüm arazi şu an kullanılamaz durumda. Yaklaşık 100 milyon liralık zarar var. Büyüklerimizden destek bekliyoruz." dedi.

- Çiftçilere "tarım sigortası" uyarısı

Zarar gören arazilerde inceleme yapan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da tarım sigortası yaptırmanın önemine dikkati çekti.

Sigortanın bu tür durumlarda devreye girdiğini vurgulayan Zeydan, şöyle konuştu:

"Sigortalı olan yerlerin ödemelerinin hızlandırılması adına çalışacağız. Ayrıca bölgenin, afet bölgesi ilan edilmesi yerinde olur. Borçlanmış birçok çiftçi var ve tarlaları zarar görmüş. Bir kısmı hibe, bir kısmı borç alınmış paralar var. Hiç olmazsa bunun tamamı hibeye çevrilebilir ya da borçlar ötelenebilir. Bu konuda gerekli mercileri bilgilendireceğiz. Bölgemizin tamamı ele alındığında 120 bin dönümlük bir hasar ortaya çıkıyor. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bölgede incelemelerde bulunan Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise maddi zararın dışında çiftçilerin bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini belirtti.

Türk Kızılay olarak ellerinden gelen ne varsa bunun planlamasını yapacaklarını dile getiren Temizsoy, "Gerçekten alanda mağduriyet var fakat devletimiz çok büyük, gerekeni yapacaktır. Zaten çiftçimize desteğini hiçbir zaman esirgememiştir." ifadelerini kullandı.

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