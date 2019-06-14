Eskişehir'de ekili arazileri sağanak ve dolu vurdu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kalkanlı Mahallesi ve çevresindeki yerleşim birimlerinde bir haftadır etkili olan sağanak ve dolunun, 120 bin dönüm civarındaki ekili arazilerde yaklaşık 100 milyon liralık zarara yol açtığı bildirildi.

Bölgede çoğunlukla buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ekildiği arazilerde yüzde 100'e varan zararlar tespit edildi. Damlama sulama için kullanılan boruların da kullanılamaz hale geldiği tarlalardaki hasar, drone ile görüntülendi.

Kalkanlı Mahallesi Muhtarı Tuncer Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağduriyet yaşayan çiftçilerin çoğunun kredi kullanarak tarlalarını ektiğini ve bu nedenle borçlu olduklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespitine başlandığı bilgisini veren Bozkurt, "Zarar gören arazilerden yıl içinde tekrar verim alınması mümkün değil. Yüzde 100'lük zararlar var. Sadece bizim 15 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Çevre köylerimizdeki durum incelendiğinde 120 bin dönüm arazi şu an kullanılamaz durumda. Yaklaşık 100 milyon liralık zarar var. Büyüklerimizden destek bekliyoruz." dedi.