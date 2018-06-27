ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı, portföy yönetimi sektörünün dalgalı ekonomik koşullara rağmen son 5 yılda hızlı büyüme gösterdiğini belirterek, "Şu anda 200 milyar liraya doğru gidiyoruz." dedi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü de olan Yazıcı, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğiyle düzenlenen "Portföy yönetiminin reel sektöre katkısı" konulu toplantıda, 19 yıldır faaliyet gösteren derneğin sektörün bu duruma gelmesinde önemli rol oynadığını, üyelerinin sektörün yüzde 95'ini oluşturduğunu söyledi.

Portföy yönetimi sektörünün dalgalı ekonomik koşullara rağmen son 5 yılda hızlı bir büyüme gösterdiğini ifade eden Yazıcı, "En son 100 milyar lirayı geçtiğimizi hatırlatmıştık, 1,5 yıl kadar önce. Mayıs sonunda 170 milyar lira... Şu anda 200 milyar liraya doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Bu rakamın önemli bir kısmını bireysel emeklilik sisteminin oluşturduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Sadece parasal büyüklük değil, kişi sayısı olarak bakıldığında da bugün itibarıyla yatırım fonlarında 3 milyon müşterimiz var. Türkiye nüfusunun önemli kısmına dokunan bir sektör haline geldik. Reel sektörün finansmanında önemli rol oynamaya başladık. Gelecek dönemde Türkiye sermaye piyasalarının en hızlı büyüyen kısmının portföy yönetimi olduğunu görüyoruz. Bunun çok önemli kısmı reel sektörün finansmanı olacak."