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Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Eskişehir'de yapacağı bin dairelik sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler banka önünde sıraya girdi.  Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi ile Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi’nde TOKİ tarafından bin konut yapılacak.

Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Eskişehir'de yapacağı bin dairelik sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler banka önünde sıraya girdi.
Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi ile Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi’nde TOKİ tarafından bin konut yapılacak. Toplam bin konuttan 500 adedinin yapılacağı Zincirlikuyu konutları için başvurular başladı. Ev sahibi olmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Mahallesi Dinçel Sokak üzerindeki Halk Bankası Şubesi önünde toplanmaya başladı. BAKAN 25 BİN BAŞVURU AÇIKLAMIŞTI
TOKİ güvencesi ile 67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama dönemi başlarken, önceki gün Eskişehir’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin başladığı ilk 3 günde başvuruların 25 binin üzerine çıktığını söylemişti.
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Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgiEskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgiEskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi

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