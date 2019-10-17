Eskişehir'de ulusal ve uluslararası turizm kongreleri başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Turizm sektörüyle ilgili birçok konunun ele alınacağı 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongreleri Eskişehir'de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde kentte bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, kongrelerin ana temasının "şehir turizmi" olarak belirlendiğini söyledi.

2023 Turizm Stratejisi ile Türkiye'nin turizminde ilk kez sürdürülebilir ve gelir odaklı büyüme modeline geçildiğini belirten Kırcan, "Türkiye, günümüz turistlerinin değişen beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası. 2023 Turizm Stratejisi'nde ortaya konulan yeni stratejileri uygulamaya geçirerek ülkemizi ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız." dedi.

Kırcan, 2023 yılında Türkiye'yi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri sağlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Ana pazarlarımızın yanı sıra dünyadaki turizm büyümesinde kaynak pazarlar olarak öne çıkan Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişen ekonomileri yeni odak pazarımızın içine alınacak. Türk Hava Yollarının uçtuğu ya da uçacağı bütün ülkeler artık hedef pazarımız olacak." diye konuştu.