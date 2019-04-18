FİNANS

Esma Dereboy'dan sanat ihracatında 40 ülke hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Seramik sanatını kendine has özel bir teknik ile hayata geçiren sanatçı Esma Dereboy'un ürünleri bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, ABD, Dubai, Ürdün ve İsviçre'de satılıyor

İSTANBUL (AA) - Seramik sanatçısı Esma Dereboy'un ürünleri, bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, ABD, Dubai, Ürdün ve İsviçre'de satılırken, gelecek 5 yılda 40 ülkeye ihracat yapılması hedefleniyor.

Esma Dereboy Seramik Atölyesi'nden yapılan açıklamaya göre, seramik sanatını kendine has özel bir teknik ile hayata geçiren sanatçı Esma Dereboy, hobi olarak başladığı yolculukta, bir dünya markasına dönüşüyor.

Ufak bir atölyede üretime başlayan Dereboy'un ürünleri, bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, Amerika, Dubai, Ürdün ve İsviçre’de satılıyor. Dereboy, gelecek 5 yıl içinde eserlerinin satıldığı ülke sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Geçen 10 yılda birbirinden farklı 6 koleksiyon üreten sanatçı bir yandan uluslararası pazarda daha etkin olmaya çalışırken, bir yandan da yeni ürünler geliştiriyor.

- Esma Dereboy ürünleri, 4 yıldır Beymen'de

Geliştirdiği rölyef tekniğinin tek uygulayıcısı sanatçı Esma Dereboy, dünyaca ünlü tasarımcıları ve markaları Paris'te bir araya getiren Maison&Objet Fuarı'nda birçok defa ürünleriyle boy gösterdi.

Fuardaki başarısı, dünyaca ünlü mağazaların ve markaların da dikkatini çeken Esma Dereboy ürünleri, son 4 yıldır Beymen Home bölümünde yer alıyor.

Sanatçı ürünlerini pozisyonlamak üzere Avrupa ve İngiltere’deki kategori mağazacılığı yapan firmalarla da görüşmelerini sürdürüyor. Sanatçının geleneksel desenlere bağlı kalarak hazırladığı ürünler, Türk el sanatının dünyaya tanıtımı için önemli bir fırsat olacak.

- "Daha fazla üretmek ve değer yaratmak zorundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dereboy, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için kadın iş gücünün daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin el sanatları konusunda büyük potansiyel barındırdığının altını çizen Dereboy, "Dünyada sanayi süreci sonunda el yapımı ürünlere ilgi azalır gibi oldu, ancak son yıllarda bu trend tersine dönmüş durumda. Özellikle yüksek gelir grubu, el yapımı ürünlere yönelmeye başladı. Türkiye'de el sanatları kültürel bir parçamız, kumaş dokumacılığı, çinicilik, çömlekçilik, halıcılık ilk aklıma gelenler. Bunun gibi sanatları özgün tasarımlar ile birleştirerek katma değerli ürünler yaratabilirsek, hem ülkemizin kültürel tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik değer sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kendi yaptığı el yapımı seramik ürünlerde geleneksel Türk motiflerinden esinlendiğini belirten Dereboy, şunları kaydetti:

"Bir kadın girişimci olarak özellikle vurgulamak istediğim, benim gibi el sanatlarına ilgi duyan kadınları cesaretlendirecek bir örnek olabilmek. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için hepimiz daha fazla üretmek ve değer yaratmak zorundayız. Ülkemizin son yıllarda koyduğu hedefte ihracatı arttırmak var. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyor, global markalaşma sürecine yatırım yapıyorum. Ülkemizi, ürünlerim ile farklı ülkelerde temsil etmenin gururunu yaşıyorum."

PARTNER En çok onlara yakışıyormuş! En çok onlara yakışıyormuş!
ABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldıABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldı
Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuruAdıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esma Dereboy Seramik

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, kapılarını açtı

Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, kapılarını açtı

Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

ABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldı

ABD'li kyu Collective Atölye’nin çoğunluk hissesini satın aldı

Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru

Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.