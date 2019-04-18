Esma Dereboy'dan sanat ihracatında 40 ülke hedefi

İSTANBUL (AA) - Seramik sanatçısı Esma Dereboy'un ürünleri, bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, ABD, Dubai, Ürdün ve İsviçre'de satılırken, gelecek 5 yılda 40 ülkeye ihracat yapılması hedefleniyor.

Esma Dereboy Seramik Atölyesi'nden yapılan açıklamaya göre, seramik sanatını kendine has özel bir teknik ile hayata geçiren sanatçı Esma Dereboy, hobi olarak başladığı yolculukta, bir dünya markasına dönüşüyor.

Ufak bir atölyede üretime başlayan Dereboy'un ürünleri, bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, Amerika, Dubai, Ürdün ve İsviçre’de satılıyor. Dereboy, gelecek 5 yıl içinde eserlerinin satıldığı ülke sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Geçen 10 yılda birbirinden farklı 6 koleksiyon üreten sanatçı bir yandan uluslararası pazarda daha etkin olmaya çalışırken, bir yandan da yeni ürünler geliştiriyor.

- Esma Dereboy ürünleri, 4 yıldır Beymen'de

Geliştirdiği rölyef tekniğinin tek uygulayıcısı sanatçı Esma Dereboy, dünyaca ünlü tasarımcıları ve markaları Paris'te bir araya getiren Maison&Objet Fuarı'nda birçok defa ürünleriyle boy gösterdi.