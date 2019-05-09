Esnaf Anneler Günü'ne hazır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüm esnaf ve sanatkarların Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Başımızın tacı annelerimiz için esnafımızda her keseye uygun hediyelik eşya mevcut." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Anneler Günü'nde satışların yaklaşık yüzde 30 arttığına dikkati çekti.

Ramazanın da bereketiyle bu özel günde piyasanın hareketlenmesini beklediklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Anneler Günü'nde yapılan indirimler ve promosyonlarla birlikte alışverişler normal günlere kıyasla büyük bir artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Anneler Günü öncesinde 12,3 milyon adet kartlı alışveriş yapıldı. Alışverişler en çok kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik sektöründe oldu. Kuyumcu, çiçekçi, aksesuarcı, konfeksiyoncu, beyaz eşyacı, zücaciyeci, pastacı ve taksici başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımız Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladı. Başımızın tacı annelerimiz için esnafımızda her keseye uygun hediyelik eşya mevcut."