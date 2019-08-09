FİNANS

"Esnaf bayramı erken yaptı"

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve 3 ülkenin insanlarını aynı pazarda bir araya getiren bölgenin en büyüğü olan Ulus Pazarı'nda bayram hareketliliği yaşandı - UPEK Başkanı Bülent Reisoğlu: "Esnaf bayramı erken yaptı. Güzel bir yoğunluk var. İşlerimiz çok iyi"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yerli turistin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin de ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Kentte her hafta cuma günü kurulan ve "sosyete pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'nda, bayramlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler hareketlilik oluşturdu.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş hareketliliğinin esnafa adeta erken bayram yaşattığını söyledi.

Pazarda bayram yoğunluğu yaşandığını ifade eden Reisoğlu, "Esnaf bayramı erken yaptı. Güzel bir yoğunluk var. İşlerimiz çok iyi. Bölgenin en büyüğü olan pazarımıza ilgi yoğun. Kurban Bayramı'nın bereketini yaşıyoruz." dedi.

Esnaf Bekir Yazar da bayram dolayısıyla pazara adeta müşteri akını olduğunu belirterek, "Bayram üzeri işler hızlandı. Bayram bereketi yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde pazarımıza Bulgaristan ve Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa'nın diğer ülkelerinden vatandaşların gelmesini bekliyoruz. Çünkü pazarımız Balkanların en büyük pazarı." diye konuştu.

Pazarcı Salih Mızrak ise yoğunluğun esnafın yüzünü güldürdüğünü ve satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

- Vatandaş fiyatları uygun buluyor

Bayram alışverişi için Bulgaristan'dan Ulus Pazarı'na gelen Sebahattin İsmail, fiyatların Bulgaristan'a oranla uygun olduğunu söyledi.

Ailesiyle birlikte bayram alışverişine geldiklerini belirten İsmail, "Pazar gerçekten çok ucuz ve iyi. Buraya gelmemiz bizim için daha uygun. Ayda 2 defa geliyoruz. Bulgaristan'a göre fiyatlar daha hesaplı." şeklinde konuştu.

Aysun Yıldırım da pazarda uygun fiyata kaliteli ürünler bulduklarını kaydetti.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilirFerrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir
Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşulduTemmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram alışverişi edirne Ulus Pazarı yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

Karadeniz'de fındık bereketi

Karadeniz'de fındık bereketi

Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir

Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir

Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu

Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.