FİNANS

"Esnaf camiası üzerine düşen fedakarlığı yapacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

MESOB Başkanı Şevket Keskin: - "Esnaf ve sanatkar camiası olarak bu sıkıntılı süreçte devletimizin, milletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetimizin yanındayız. Alınacak her türlü kararda herkes gibi esnaf ve sanatkar camiası da üzerine düşen fedakarlığı yapacaktır"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarlar olarak devletin, milletin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, alınacak her türlü kararda herkes gibi esnaf ve sanatkar camiasının da üzerine düşen fedakarlığı yapacağını kaydetti.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminde başarılı olamayanların ekonomik darbe girişimlerine başladıklarını kaydetti.

Topla, tüfekle, uçakla, tankla aziz milletin iradesini teslim alamayanların, ekonomik darbe istediklerini vurgulayan Keskin, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları farkında olduklarını vurguladı.

Esnaf ve sanatkar kesiminin içinde bulunduğu sorunları bildiklerini ancak yaşanan ve yaşatılmak istenen sıkıntının sadece ekonomik değil, aynı zamanda ülke ve milletin istiklali ve istikbaliyle de alakalı olduğunu ifade eden Keskin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sıkıntılar var, aşacağız. Sorunlar var, çözümünü sabırla bekleyeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi ekonomik oyunlarla teslim almak isteyenlere karşı asla diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız, korkmayacağız. Yaşanan sıkıntılar karşısında ABD ile aynı sevinç çığlıkları atanlarla aynı safta değiliz. İçte ve dışta Sevr ruhuyla hareket edenler olabilir, Amerikan mandası hayaliyle yaşayanlar da olabilir ama onların karşısında Misak-ı Milli ruhuyla ayakta duran, ülkesi ve milleti için elini taşın altına koymaktan asla çekinmeyecek olan bir esnaf ve sanatkar camiası da vardır. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bu sıkıntılı süreçte devletimizin, milletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetimizin yanındayız. Alınacak her türlü kararda herkes gibi esnaf ve sanatkar camiası da üzerine düşen fedakarlığı yapacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik yaklaşım MESOB Şevket Keskin

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