FİNANS

Esnaf dondurma satışından memnun

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Dondurma satışlarının yazın tavan yapmasıyla esnafın yüzü güldü"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz aylarının gelmesiyle dondurma satışlarındaki artıştan esnafın memnun olduğunu belirtti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, Türkiye'de dondurma tüketimi her yıl artsa da kişi başı tüketim rakamlarının ABD ve Avrupa Birliği'nin gerisinde olduğunu ifade etti.

ABD’de yıllık kişi başı dondurma tüketiminin 30 litreyi aştığına, Avrupa’da ise 13 litre olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Biz ise 7-8 litre arasında tüketiyoruz. Dondurma üretimimiz geçen yıl 400 bin ton civarında iken bunun yüzde 95’inden fazlası iç piyasada tüketildi. Tüketimin yüzde 80’ini gençler gerçekleştirdi. Dondurmayı en çok 6-25 yaş arası nüfus tüketiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, "Dondurma satan esnaf yazın satışlardan memnun. Vatandaşlarımız pastanelerden aldıkları dondurmaları tüketebilirler. Dondurma protein, B vitamini, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi bir çok kaynak içeriyor. Bu yüzden yazın da kışın da birçok tatlıdan daha faydalı. Şerbetli tatlılardan vazgeçemeyen vatandaşlarımız kalori almak istemiyorlarsa pastanelerde kaliteli ve sağlıklı dondurmaya ulaşabilirler."

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdırAli Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır
Pegasus yan gelirleri ile de uçtuPegasus yan gelirleri ile de uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dondurma TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.