Esnaf dondurma satışından memnun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz aylarının gelmesiyle dondurma satışlarındaki artıştan esnafın memnun olduğunu belirtti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, Türkiye'de dondurma tüketimi her yıl artsa da kişi başı tüketim rakamlarının ABD ve Avrupa Birliği'nin gerisinde olduğunu ifade etti.

ABD’de yıllık kişi başı dondurma tüketiminin 30 litreyi aştığına, Avrupa’da ise 13 litre olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Biz ise 7-8 litre arasında tüketiyoruz. Dondurma üretimimiz geçen yıl 400 bin ton civarında iken bunun yüzde 95’inden fazlası iç piyasada tüketildi. Tüketimin yüzde 80’ini gençler gerçekleştirdi. Dondurmayı en çok 6-25 yaş arası nüfus tüketiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, "Dondurma satan esnaf yazın satışlardan memnun. Vatandaşlarımız pastanelerden aldıkları dondurmaları tüketebilirler. Dondurma protein, B vitamini, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi bir çok kaynak içeriyor. Bu yüzden yazın da kışın da birçok tatlıdan daha faydalı. Şerbetli tatlılardan vazgeçemeyen vatandaşlarımız kalori almak istemiyorlarsa pastanelerde kaliteli ve sağlıklı dondurmaya ulaşabilirler."

