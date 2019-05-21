"Esnaf düğün sezonundan ümitli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl 553 bin çiftin dünya evine girdiğini, bu yıl da yaklaşık 550 bin çiftin yuva kurmak için düğün alışverişi yapmasının beklendiğini belirterek, "Bir evin kurulması için salon takımından mutfak masasına, yatak odasından oturma odasına kadar yapılan tüm alışverişler ve düğün masrafları piyasayı canlandıracak. Ramazanda durgun geçen piyasalar, bu yaz düğün sezonundan ümitli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayının sona ermesiyle düğün sezonunun piyasaya büyük canlılık getireceğine dikkati çekti.

Geçen yıl 553 bin çiftin dünya evine girdiğini, bu sene de yaklaşık 550 bin çiftin yuva kurmak için düğün alışverişi yapmasının beklendiğini vurgulayan Palandöken, "Bir evin kurulması için salon takımından mutfak masasına, yatak odasından oturma odasına kadar yapılan tüm alışverişler ve düğün masrafları piyasayı canlandıracak. Ramazanda durgun geçen piyasalar, bu yaz düğün sezonundan ümitli. Günümüzde evliliğin maliyeti bütçeye göre değişmekle birlikte 50 bin liradan başlayarak, 500 bin liraya kadar çıkıyor. Gençlerimiz dünya evine girerken piyasaların da düğün alışverişlerinden nasiplenmesi için üreticiler ve firmalar elini taşın altına koyarak her bütçeye uygun, indirimli evlilik paketleri hazırlamalı." değerlendirmesinde bulundu.