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"Esnaf Kart" Konya'da tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

"Esnaf Kart" Konya'da tanıtıldı

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ iş birliğiyle hazırlanan Esnaf Kart'ın tanıtımı Konya'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda düzenlenen programda, bakanlık olarak esnaf ve küçük işletmelerin e-ticaret kapasitelerinin artırılmasına önem verdiklerini söyledi.

Hızla gelişmeye devam eden e-ticaret alanında, esnafların da yer almasının artık bir zorunluluk haline geldiğini belirten Erkan, "2016 yılındaki e-ticaret hacmi yaklaşık 31 milyar lira. Bu rakamın 17,5 milyar lirasını doğrudan esnafların faaliyette bulunduğu perakende sektörü oluşturuyor." dedi.

Erkan, teknoloji sayesinde oluşan bu yeni pazar imkanının girişimcilere ve kısıtlı imkanlara sahip küçük işletmelere önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

PTT iş birliğiyle sürdürülen projenin 10 yıllık dönemi kapsayan uzun soluklu bir çalışma olduğuna dikkati çeken Erkan, 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılmasında esnafın da üstüne düşeni yapmasının büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

- "Her zaman esnafımızın yanındayız"

PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat da esnafların Türkiye'nin önemli temel taşlarından olduğuna değinerek, "Esnafımızın önünü açmak, ülkemizin geleceği açısından çok önemli. PTT yönetimi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımızın dünyaya açılan penceresi olmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın artık meyve vermeye başladığını görmek bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise Türkiye'nin 2017'deki e-ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 37 arttığını hatırlattı.

Esnafın teknolojiyi daha verimli kullanmayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Karabacak, "Esnafımız e-ticaret sayesinde ürünlerini dünyanın her köşesine satabilecek. Ticaret Bakanlığının bu alandaki çalışmaları bizi çok memnun ediyor. Devam etmesini istiyoruz." diye konuştu

Konuşmaların ardından yapılan eğitim sunumunda, ihracat, e-ticaret ve e-ihracat süreçleri ile PTT AŞ'nin e-ticaret platformu epttavm.com hakkında esnaf ve sanatkarlara bilgi verildi.

Ayrıca, epptavm.com sayesinde gümrükleme ve ihracatla ilgili tüm işlemlerin PTT tarafından üstlenilerek, hiçbir ek işlem ve maliyete katlanmadan anlaşmalı 22 ülkeye esnafların PTT güvencesi ile ihracat yapılabileceği anlatıldı.

Programa, meslek kuruluşları temsilcileri ile esnaf ve sanatkarlar katıldı.

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esnaf kart Konya PTT Ticaret Bakanlığı

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