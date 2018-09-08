Esnaf sayısı arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının son bir ayda 2 bin 519, yılın 8 ayında da 48 bin 790 artarak, ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 733 bin 215'e yükseldiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ağustos ayına ilişkin Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı esnaf ve işletme sayıları hakkında bilgi verdi.

Esnaf sayısının geçen ay bir önceki aya göre 2 bin 519, yılın 8 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 48 bin 790 artarak 1 milyon 733 bin 215'e ulaştığını belirten Palandöken, işletme sayısının da aylık bazda 2 bin 752, ocak-ağustos döneminde 52 bin 761 artışla 1 milyon 865 bin 463 olarak kaydedildiğini aktardı.

İşletme sayısının nüfusa oranına da değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Nüfusa göre esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla yüzde 4,89 ile Muğla, yüzde 4,48 ile Burdur, yüzde 4,28 ile Çanakkale, yüzde 3,98 ile Edirne ve yüzde 3,95 ile Artvin oldu. Yine nüfusa göre esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının en az olduğu iller yüzde 0,89 ile Şırnak, yüzde 0,99 ile Batman, yüzde 1,08 ile Diyarbakır, yüzde 1,30 ile Ağrı ve yüzde 1,38 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti."

