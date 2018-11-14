FİNANS

Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

DEPOLARDA çürüyen soğanın fiyatı ikiye katlandı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DEPOLARDA çürüyen soğanın fiyatı ikiye katlandı. Pazar tezgahlarında soğan 5 TL'yi görürken pazarcı esnafı ise soğan fiyatındaki artışın çürümeye bağlı olduğunu vatandaşa izah etmekte zorlandıklarından dert yandı.

Kuru soğan, bu yıl depolarda oluşan hastalık nedeniyle büyük oranda çürüdü. Normal şartlarda 2 TL ile 2.50 TL arasında satılacak kuru soğanın fiyatı iki katına çıkarak 5 TL oldu. Antalya'nın büyük kapalı pazarlarından birinde soğan satan yalnızca üç tezgah kalması dikkati çekti. Tezgahlardaki soğanların fiyatı ise 2.5 TL ile 5 TL arasında değişiyor. Fiyatı 4 TL'den az olan soğanların ise hem küçük hem de çürük oldukları görüldü.

Semt pazarlarında soğan ve patates satan pazarcı esnafı ise soğanın çürüdüğünü vatandaşa anlatmakta güçlük çektiklerinden yakındı. Pazarda tezgah başında 40 yılını geçirdiğini anlatan Ziya Gürder, soğan olmadığı için fiyatların tavan yaptığını söyledi. Fiyat artışını vatandaşa anlatmakta zorlandıklarını anlatan Gürder, “Aldığım soğanın yarısını döktüm. Çürük mal. Halden 3 TL'ye aldım ama bu fiyat 10 TL'ye kadar çıkacak" dedi. 15 yıldır pazarcılık yaptığını ifade eden Sedat Önat ise “3 TL'ye aldım 4'e satıyorum. Vatandaş durumu biliyor. Satışlarım zayıf. Müşterilerimiz çok şikayetçi. Fiyatların yüksek olduğunu ve ekonomik sıkıntıda olduklarını söyleyip isyan ediyorlar. Ben soğanı 4 TL'ye satıyorum. Biz bu durumu vatandaşa anlatırken zorlanıyoruz. Vatandaş soğanın depolarda stoklandığını ve fiyatların artması için böyle yapıldığını düşünüyor. Zenginden de fakirden de şikayet alıyoruz. Soğan ilerleyen günlerde 10 TL'yi bile bulabilir" dedi.

Antalya Toptancı Hal Yaş, Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, soğanın fiyatının hızla yükseldiğini söyledi. Soğanın çürüdüğü için ihtiyacı karşılamadığını ifade eden Akcan, yılbaşını görmeden 7-8 TL'yi göreceğini sözlerine ekledi.

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