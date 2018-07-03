FİNANS

Esnaf ve sanatkar sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Yılın ilk yarısında 127 bin 815 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, haziran sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki aya göre 5 bin 478 arttığını, yılın ilk yarısında da 127 bin 815 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldığını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkar sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Esnaf ve sanatkar sayısının haziran sonu itibarıyla bir önceki aya göre 5 bin 478 artığını ve 1 milyon 730 bin 901'e ulaştığını belirten Palandöken, "Yılın ilk yarısında 127 bin 815 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 52 bin 987 işletme kapandı. Esnaf ve sanatkara ait 1 milyon 862 bin 991 işletme var. Kadın esnaf ise bir önceki aya göre bin 714 artışla 277 bin 955 oldu." ifadesini kullandı.

Palandöken, en fazla bakkal, büfe ve market açıldığını vurgulayarak, en çok işletme kapanışının ise zincir marketlerin yoğun olduğu illerde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkar sayısında Muğla'nın yine birinciliğini koruduğunu bildiren Palandöken, en az esnaf ve sanatkarın ise Şırnak'ta bulunduğunu kaydetti.

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Bendevi Palandöken Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi tesk

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